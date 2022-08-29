بي بي سي إكسترا: لماذا يفضل بعضهم التطبيقات في ممارسة العبادات؟

قبل 10 دقيقة

هل أنتم ممن يعتمدون على التطبيقات في آداء أعماله اليومية؟ تطبيق لآداء تمارينكم الرياضية، وتطبيق يذكركم بشرب الماء، وتطبيق يذكركم بموعد النوم، وتطبيق لمواقيت الصلاة؟ في باب العبادات هذا تحديدا، التطبيقات كثيرة، مثل تطبيقات لقراءة القرآن أو الإنجيل، والسجادة الإلكترونية، وحتى العمرة لمن يريد منكم أن يعتمر.

فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الأحد الماضي، عن بدء التسجيل لآداء العمرة لشهر صَفَر، وكانت قبل ذلك قد أتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا". ورغم هذا الجانب العملي للتطبيقات يرفض البعض استخدام الوسائل الحديثة لآداء الطقوس الدينية لأنها لا تحقق الجو الروحاني المطلوب في التعبد، دعاء فريد رصدت الاختلاف بين الفريقين في التقرير التالي.