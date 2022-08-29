بي بي سي إكسترا: خلل في صاروخ أرتميس واحد يؤجل حلم الرحلة إلى القمر

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بي بي سي إكسترا: خلل في صاروخ أرتميس واحد يؤجل حلم الرحلة إلى القمر

قبل 10 دقيقة

أجلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الجمعة إطلاق ما وصفته بأكبر وأقوى صاروخ تم تصنيعه حتى الآن للسفر بالبشر إلى القمر، بسبب مشاكل تقينة في محرك الصاروخ. وهاهي الرحلة التي طال انتظارها تحتاج إلى مزيد من الانتظار.

تحدثت ميس باقي إلى ديانا السِندي مهندسة تطوير الدفع الصاروخي التي حضرت حدث الإطلاق بدعوة من وكالة ناسا لحضور حدث إطلاق الصاروخ إلى القمر في فلوريدا مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين وسألتها أولا عن مكانها وبماذا تشعر وهي تراقب هذا الحدث :

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

كما يمكنكم الاستماع إلى حلقات بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.

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