إيمانويل ماكرون يتعرف على نجوم "الراي" عند زيارته لمحل "ديسكو مغرب" في وهران الجزائرية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إيمانويل ماكرون يتعرف على نجوم "الراي" عند زيارته لمحل "ديسكو مغرب" في وهران الجزائرية

قبل ساعة واحدة

أثناء زيارته لمحل "ديسكو مغرب" في وهران الجزائرية، حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شريط تسجيل للشاب حسني، الذي يعد أيقونة لموسيقى الراي في الثمانينات والتسعينات، قبل اغتياله في سنة 1994 في أوج العشرية السوداء التي عصفت بالجزائر.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: