إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا في مصر يثير القلق حول مصير المرضى

قبل 55 دقيقة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر موجة غضب من قبل أسر مرضى مستشفى سرطان الأطفال 57357 بعد تداول أنباء عن إغلاق فرعها في المحافظة لأسباب مالية تتعلق بتمويل المستشفى. الأهالي تجمعوا أمام المستشفى منددين بما يحدث وسط تساؤلات عن مصير المرضى وعلاجهم.

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