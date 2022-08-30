هل هذا هو الحل لمن ياعنون من مشاكل في القلب؟

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هل هذا هو الحل لمن ياعنون من مشاكل في القلب؟

قبل 7 دقيقة

لم يكن باستطاعة ستيفن غراهام اللعب مع ابنته بسبب عيب خلقي في قلبه.

ولد ستيفن وقلبه يقع في الجهة اليمنى من جسمه وقد خضع لعملية تصحيح أماكن شرايين القلب وهو طفل رضيع لكن في سن الثلاثين أصبح بحاجة لعملية زراعة قلب.

لمعالجة هذه المشكلة، قرر الأطباء في مستشفى مايو كلينك تجربة ابتكار يتضمن وضع بالون يضخ الدم بطريقة مشابهة لوظيفة القلب.

تعرفوا على هذه التقنية بتقرير نسيم رمضان.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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