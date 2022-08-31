رحيل ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفيتي الذي أنهى الحرب الباردة وعالم القطبين

قبل 24 دقيقة

بعد صراع مع المرض، توفي آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عن عمر 91. يلقي العديد من الروس باللوم عليه وعلى سياساته الإصلاحية في تفكك الاتحاد السوفيتي بينما يرى الغرب أن كان مهندسا إصلاحيا لخلقه ظروفا مهدت إلى إنهاء الحرب الباردة في عام 1991.