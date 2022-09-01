نشروا صور أسنانه.. قراصنة إيرانيون "يخترقون" هاتف رئيس الموساد الإسرائيلي
نشروا صور أسنانه.. قراصنة إيرانيون "يخترقون" هاتف رئيس الموساد الإسرائيلي
ذكرت مواقع إسرائيلية أن قراصنة إيرانيون من مجموعة تسمي نفسها "اليدان المبسوطتان" اخترقت هاتف ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد، ونشرت صورا لأسنانه مع تعليق ينصحه بفرشاة أسنانه مرتين باليوم.
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