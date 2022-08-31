الدين البهائي: دين حديث وحقوق منقوصة لمعتنقيه

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الدين البهائي: دين حديث وحقوق منقوصة لمعتنقيه

قبل 20 دقيقة

في إيران سنة 1844، دعا شاب يدعى علي محمد الشيرازي – لُقب لاحقا بـ"الباب" – لدين جديد وبشّر برسول من الله سيأتي قريبا.

وبعد مرور ثماني سنوات، وأثناء تواجد ميرزا حسين علي وهو أحد أتباع "الباب" في السجن، جاءته رؤيا بأنه الرسول المبشّر به. لقّب نفسه ببهاء الله وفي عام 1863 أسس الدين البهائي.

يعيش اليوم البهائيون في عدة دول عربية ولا توجد أرقام دقيقة عن أعدادهم.

في حلقة بي بي سي إكسترا نعرفكم على تجارب بعض الشباب البهائي في العيش في تونس، الأردن، مصر واليمن.

تقدم لنا الشابة البهائية المصرية آية مصطفى بعض الحقائق والخرافات عن دينها.

أما قدرت وفريدة، فهما زوج بهائي أردني/ايراني. نتعرف من خلالهما على تاريخ عائلتيهما وبعض الصعوبات التي واجهاها في الأردن مثل تسجيل زواجهما.

محمد بن موسى، عضو المكتب الإعلامي لجمعية البهائيين التونسيين، يحدثنا عن مطالبهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية.

في اليمن، اعتقلت البهائية روحية ثابت من قبل الحوثيين، ما اضطرها للفرار مع عائلتها إلى بلد آخر. تحدثنا عن تجربتها وعن زيارتها لأماكنهم المقدسة.

إعداد وتقديم: سيف الدين رباعي

مونتاج: نديم دمشقية وفرح دعجة

رئيسة التحرير: أريج زيّات

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