غضب في السعودية بسبب اعتداء الأمن على فتيات بدار رعاية اجتماعية

قبل 24 دقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تسريب مشاهد من داخل دار التربية الإجتماعية للبنات في خميس مشيط بقيام عدد من رجال الأمن بمداهمة الدار والإعتداء على الفتيات بالضرب بسبب اعتصامهن للمطالبات بتحسين أوضاعهن داخل الدار.