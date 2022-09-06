"واجبات المرأة"..جدل في مصر حول إرضاع الطفل والأزهر يعلق
"واجبات المرأة"..جدل في مصر حول إرضاع الطفل والأزهر يعلق
يشهد الشارع المصري جدلا واسعا حول عدد من القضايا من بينها عمل المرأة ورعايتها لمنزلها ومساعدة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية ومسألة إرضاع الأم لأطفالها مما دفع الأزهر الى إصدار بيان يشدد فيه على الحفاظ على الأسرة ومكانة المرأة.
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