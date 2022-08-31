"أكبر محتال" في تاريخ تركيا يواجه أحكاما بالسجن 40 ألف سنة

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"أكبر محتال" في تاريخ تركيا يواجه أحكاما بالسجن 40 ألف سنة

قبل 16 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على المطلوب فاتح أوزر، مؤسس منصة "ثوديكس" للعملات المشفرة، أثناء وجوده بألبانيا والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا، وذلك بعد أن فر وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين في المنصة التي أسسها. وتصفه وسائل إعلام تركية بأنه "أكبر محتال" في تاريخ البلاد.

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