"دنيانا" يحن إلى مقاعد الدراسة

قبل 25 دقيقة

في حلقة عفوية وصادقة جداً، عادت آنجو ريحان وغيداء الرشيدي وميرا صيداوي وديمة متّى إلى مقاعد الدراسة. استرجعن ذكرياتهنّ في تلك الفترة وسردنَ مواقف حصلت معهنّ في جلست ضحكنَ فيها كثيراً عند الحديث عن المقالب واللعب والقرطاسية والمكافأة والعقاب.

في المقابل، لم تخلو الجلسة من استرجاع ذكريات صعبة من التنمّر إلى قسوة عدد من الأستاذة إلى التمييز بين التلاميذ.