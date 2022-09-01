بي بي سي إكسترا: خريف صلالة يجذب موكباً سنوياً لراكبي الدراجات النارية

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بي بي سي إكسترا: خريف صلالة يجذب موكباً سنوياً لراكبي الدراجات النارية

قبل ساعة واحدة

تجذب ولاية صلالة في سلطنة عُمان مجموعة من هواة ركوب الدراجات النارية يسيرون في موكب سنوي للاستمتاع بأجواء فصل الخريف حيث خضرة المكان والشلالات وكثرة الضباب والرذاذ. ويكون فصل الخريف في صلالة في الفترة التي تمتد من شهر يوليو / تموز إلى أغسطس/ آب.

هواية الاستكشاف والمغامرة والسير في موكب الدراجات النارية لم تعد مقتصرة على الذكور، بل جذبت النساء أيضاً، وهذا الموسم يعتبر السادس لهم في محافظة ظفار، إذ وصل عددهم إلى حوالي 150 راكباً من دول الخليج ودول أخرى.