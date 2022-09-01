المهاجم النرويجي هالاند في طريقه لتحطيم رقم محمد صلاح التاريخي
المهاجم النرويجي هالاند في طريقه لتحطيم رقم محمد صلاح التاريخي
بعد تسجيل المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، ثلاثية جديدة، في مباراة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فوريست، وصل رصيده إلى 9 أهداف في 5 مباريات. ويبدو أن هالاند متجها بشكل ثابت لكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد بالبريميرليغ.
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