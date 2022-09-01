التوتر المغربي التونسي يطال القطاع الاقتصادي والجزائر تعلق

قبل 8 دقيقة

تداعيات التوتر ما بين المغرب وتونس طالت القطاع الاقتصادي، فبعدما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الهيئات حملة لمقاطعة المنتجات التونسية. وتعقيبا على الأزمة أصدرت الجزائر بيانا تستنكر فيه ما وصفته بالحملات "الخسيسة" من قبل المغرب على تونس.