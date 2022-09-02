الرصاص لم يخرج من المسدس.. نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

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الرصاص لم يخرج من المسدس.. نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

قبل 57 دقيقة

نجت نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر من الاغتيال بأعجوبة بعد تعطل السلاح في يد الشخص الذي كان يستهدفها. وكانت كيرشنر تُحيي أنصارها خارج منزلها عندما خرج رجل من بين الحشود وأشهر مسدسا في وجهها.

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