بي بي سي إكسترا: ما هي أسباب ارتفاع تكالبف الدراسة في بلدك؟
بي بي سي إكسترا: ما هي أسباب ارتفاع تكالبف الدراسة في بلدك؟
اليوم عاد جميع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في المؤسسات التعليمية الحكومية في بريطانيا، بينما اختلفت مواعيد الدخول المدرسي في الدول العربية، ففي الجزائر مثلا يبدأ العام الدراسي في الواحد والعشرين من سبتمبر أيلول بينما في السودان سيكون في الثامن عشر من ذات الشهر.
وتشكل هذه العودة مصدر قلق لأولياء التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة في السودان بسبب ما وصفوه بالارتفاع الكبير لرسوم الدراسة في شكواهم التي وجهوها لوزير التعليم.
وحسب وسائل إعلام سودانية محلية فلا تحدد رسوم المدارس الخاصة إلا بعد مراجعة ميزانية المدرسة وبعد أن تعتمد تلك الرسوم من قبل الوزارة. فما هي أسباب زيادة رسوم المدارس الخاصة في السودان وما ذا يقول أولياء الأمور؟ الإجابة في تقرير مراسلة إكسترا في السودان ميساء القاضي.