هل تقود رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس على خطى ثاتشر؟

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على الرغم من انتشار صور لرئيسة الحكومة البريطانية المنتخبة تشبه فيها إطلالة رئيسة الحكومة السابقة مارغريت ثاتشر، تقول "ليز تراس" إن شخصيتها مختلفة عن شخصية "ثاتشر" المعروفة بالمرأة الحديدية. وتستلم رئيسة الوزراء الجديدة مهامها في وقت تواجه بريطانيا أزمة في تكاليف المعيشة، واضطرابات عمالية، وركودا يلوح في الأفق.