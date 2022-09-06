سجال بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي بسبب القمة العربية

قبل 8 دقيقة

أثارت تغريدة لصحفي الجزيرة فيصل القاسم يسخر فيها من تنظيم الجزائر للقمة العربية، رد فعل قوي من حفيظ دراجي المعلق الرياضي المعروف والذي رد عليه بطريقة أثارت حفيظة عدد كبير من السوريين، وكل هذا على خلفية السعي لإعادة سوريا ضمن الجامعة العربية.