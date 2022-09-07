مصر تحتج على رئاسة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لاجتماع بالجامعة العربية
مصر تحتج على رئاسة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لاجتماع بالجامعة العربية
أظهر فيديو من الاجتماع الوزاري في الجامعة العربية انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري ومستشاريه من اجتماع وزاري في الجامعة العربية وذلك احتجاجا على رئاسته من طرف وزيرة خارجية الحكومة الليبية في طرابلس نجلاء المنقوش.
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