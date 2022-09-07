دول عربية تطالب نتفليكس وديزني بإزالة محتوى "يتعارض مع القيم الإسلامية"

قبل 9 دقيقة

طالبت كل من مصر ودول خليجية منصة نتفليكس بإزالة المحتوى الذي "يتعارض مع القيم المجتمعية والإسلامية". وحذرت جهات رقابية سعودية وخليجية من أن بعض المواد، ومنها محتوى موجه للأطفال، يتعارض مع القواعد التنظيمية المعمول بها.