زلزال يضرب الصين وقيود كورونا تمنع المواطنين من إخلاء بيوتهم
زلزال يضرب الصين وقيود كورونا تمنع المواطنين من إخلاء بيوتهم
ضرب زلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر مدينة تشنغدو الصينية عاصمة ولاية سيشوان مما أدى الى وفاة 66 شخص وفقدان أكثر من 200 آخرين. العديد من سكان تشنغدو لم يستطيعوا إخلاء منازلهم بسبب قيود الإغلاق الجارية في المدينة منذ الأسبوع الماضي مما أثار غضبهم واحتجاجهم.
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