القبض على 40 سائحا أردنيا بتهمة "التسول" في كينيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، متابعتها قضية توقيف عدد من الأردنيين بتهمة "التسول" في شوارع مدينة مومباسا في كينيا وأوضحت الشرطة الكينية أنهم كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي، لتمويل سفرهم إلى العاصمة الكينية نيروبي.