القبض على 40 سائحا أردنيا بتهمة "التسول" في كينيا
القبض على 40 سائحا أردنيا بتهمة "التسول" في كينيا
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، متابعتها قضية توقيف عدد من الأردنيين بتهمة "التسول" في شوارع مدينة مومباسا في كينيا وأوضحت الشرطة الكينية أنهم كانوا يجمعون الأموال في البلدة القديمة وسوق ماريكيتي، لتمويل سفرهم إلى العاصمة الكينية نيروبي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.