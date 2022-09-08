قلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية "بعد خضوعها للمراقبة الطبية"

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أصدر قصر باكنغهام اليوم بيانا رسميا يفيد بقلق الأطباء حول صحة الملكة إليزابيث الثانية ووضعها تحت "الإشراف الطبي". وكان آخر ظهور للملكة يوم أول أمس الثلاثاء خلال استقبالها لرئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في قلعة بالمورا في إسكتلندا خلافا لما جرت عليه العادة باستقبال رؤساء الوزراء في قصر باكنغهام في لندن وذلك نظرا للحالة الصحية للملكة التي لم تمكنها من السفر.