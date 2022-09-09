وفاة الملكة إليزابيث الثانية: مراحل التشييع وترتيبات جنازتها الرسمية

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بعد نقل نعش جلالة الملكة إلى لندن خلال الأسبوعين القادمين سيوضع في قاعة ويستمنستر ويبقى فيها لأربعة أيام ليتسنى للناس تقديم العزاء. تقام الجنازة الرسمية بعد ذلك في كنيسة ويستمنستر، ثم ينقل النعش إلى قلعة وندسور، لتوارى الثرى في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس.