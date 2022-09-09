وفاة الملكة إليزابيث الثانية: أبرز التغييرات المرتقبة في بريطانيا بعد وفاة الملكة
وفاة الملكة إليزابيث الثانية: أبرز التغييرات المرتقبة في بريطانيا بعد وفاة الملكة
من الطوابع البريدية والعملات المعدنية في البلاد إلى تعديلات على النشيد الوطني،نتعرف على أبرز التغييرات التي ستشهدها المملكة المتحدة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ووتولي ابنها تشارلز العرش.
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