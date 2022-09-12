مباراة الجزائر والمغرب: عقوبات إثر أعمال شغب في كأس العرب للناشئين
مباراة الجزائر والمغرب: عقوبات إثر أعمال شغب في كأس العرب للناشئين
شهدت مباراة المنتخبين المغربي والجزائري في نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة أحداثاً مؤسفة تبادل فيها الفريقان الضرب، وسط تضارب بالأخبار في سبب اندلاع الشجار وبموجبه أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم، جملة من القرارات الانضباطية تجاه الأحداث التي أعقبت انتهاء المباراة.
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