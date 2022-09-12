الأمير ويليام: الملك تشارلز الثالث يمنح أبنه لقب أمير

قبل 24 دقيقة

يستعد الأمير ويليام وزوجته كايت المباشرة بمهامهما بعد أن منح العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز ابنه الأكبر وليام لقب أمير ويلز وزوجته الأميرة كايت أميرة ويلز وذلك بعد وفاة الملكة، وأصبح الأمير ويليام أيضا دوق كورنوال واحتفظ بلقب دوق كامبريدج

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.