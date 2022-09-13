منى برنس.. فصل الأكاديمية المصرية عن وظيفتها بسبب فيديوهات رقص
منى برنس.. فصل الأكاديمية المصرية عن وظيفتها بسبب فيديوهات رقص
أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكم محكمة القضاء الإداري بعزل الأكاديمية والكاتبة الروائية منى برنس من وظيفتها، بتهمة الرقص في العلن وتشجيع طلابها على ذلك، وتهمة نشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.
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