إبراهيم رئيسي..الرئيس الإيراني يرفض مقابلة مذيعة أمريكية من دون حجاب
إبراهيم رئيسي..الرئيس الإيراني يرفض مقابلة مذيعة أمريكية من دون حجاب
على وقع توسع الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، ألغت مذيعة شبكة سي أن أن، كريستيان أمانبور، حوارا مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بعدما اشترط عليها تغطية شعرها أثناء المقابلة في نيويورك.
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