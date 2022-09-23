إبراهيم رئيسي..الرئيس الإيراني يرفض مقابلة مذيعة أمريكية من دون حجاب

قبل 52 دقيقة

على وقع توسع الاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، ألغت مذيعة شبكة سي أن أن، كريستيان أمانبور، حوارا مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بعدما اشترط عليها تغطية شعرها أثناء المقابلة في نيويورك.