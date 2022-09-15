بي بي سي أكسترا: هل قضت الأزمة الاقتصادية على عادة المونة؟

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إنه منتصف شهر سبتمبر/أيلول شهر المونة بالنسبة للبنانيين، حيث درجت النساء خاصة في المناطق القروية على عادة تخزين الطعام بتجفيف ما يجفف منه وتحضير مأكولات مثل المربى والحبوب وغيرها، وتخزين سلع غذائية أخرى، استعدادا للشتاء. لكن حالة الانهيار الاقتصادي التي يواجهها لبنان منذ 2019 دفعت اللبنانيين إلى التقشف حتى بات سمة ملازمة لسلوكيات اجتماعية عامة يقول الصحفي من بيروت صبحي أمهز الذي أعد لنا تقريرا عن الموضوع.