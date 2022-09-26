ما دور الجامعة في تهيئة الطلبة لسوق العمل؟
ما دور الجامعة في تهيئة الطلبة لسوق العمل؟
يفخر المغاربة بأن أول جامعة أسُست في العالم؛ كانت في بلادهم. فوفق موسوعة غينيس فإن جامعة القرويين بفاس هي أقدم جامعة في العالم. لكن هذه المكانة العلمية التي حظي بها المغرب سابقا اهتزت، فجامعاته باتت غائبة عن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات ومنها تصنيف شنغهاي الشهير لأفضل جامعات العالم والذي يحدد أفضل ألف جامعة للعام.
بعض الطلبة المغاربة يرون أن هذا ينعكس على فرصهم في سوق العمل هناك، على الرغم من انخفاض معدل البطالة لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي. فما دور الجامعة في تهيئة الطلبة لسوق العمل وهل هو دور الجامعة فقط؟ وماذا عن أهمية اختيار الاختصاص؟ نورالدين الحوتي مراسل إكسترا من المغرب والتفاصيل.