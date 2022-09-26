ما دور الجامعة في تهيئة الطلبة لسوق العمل؟

قبل ساعة واحدة

يفخر المغاربة بأن أول جامعة أسُست في العالم؛ كانت في بلادهم. فوفق موسوعة غينيس فإن جامعة القرويين بفاس هي أقدم جامعة في العالم. لكن هذه المكانة العلمية التي حظي بها المغرب سابقا اهتزت، فجامعاته باتت غائبة عن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات ومنها تصنيف شنغهاي الشهير لأفضل جامعات العالم والذي يحدد أفضل ألف جامعة للعام.