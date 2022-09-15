فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج المواهب الأمريكي America's Got Talent
فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج المواهب الأمريكي America's Got Talent
حصدت فرقة الرقص الاستعراضي اللبنانية "مياس" لقب برنامج المواهب الأميركية بعد أن أبهرت الجمهور ولجنة التحكيم بعرض راقص جسد الأرزة اللبنانية ووجه رسالة حب وسلام.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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