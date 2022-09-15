فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم وتفوز بلقب برنامج المواهب الأمريكي America's Got Talent

قبل 13 دقيقة

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.