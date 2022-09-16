إياد علاوي: المؤسسات العسكرية المرتبطة بالأحزاب من أخطر ما يكون

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إياد علاوي: المؤسسات العسكرية المرتبطة بالأحزاب من أخطر ما يكون

قبل 24 دقيقة

قال إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف الوطنية إنّ المحكمة الاتحادية في بلاده تتعرض لضغوط سياسية وتهديدات بالانتقام وإنّها ليست محميّة بالكامل كأفراد وكمؤسسة

وفيما يتعلق بالقضاء وقدرته على الحفاظ على استقلاليته يرى رئيس الوزراء العراقي السابق أنّ القضاء نجح في ذلك إلى حد ما.

ودعا رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إلى حلٍ للأزمة في بلاده يقوم على مسارين "الحوار الوطني وتشكيل حكومة سريعة تقتصر مهمتها على إجراء انتخابات مبكرة وسريعة وسليمة" حسب تعبيره. وشدّد إياد علاوي على ضرورة أن يكون المتظاهرون والنقابات والاتحادات والنازحون واللاجئون بجانب الأحزاب السياسية جزءاً من الحوار الوطني

وقال رئيس ائتلاف الوطنية إنّه ليس مستعداً لقبول اختيار رئيس وزراء من قبل أي تنظيم متطرف شيعياً كان أو سنياً أو كرديا

فما تقييم إياد علاوي للمؤسسات العسكرية المرتبطة بالأحزاب؟ ما هي الأسباب التي دفعت برئيس ائتلاف الوطنية في العراق لمقاطعة الانتخابات الماضية؟ وكيف ينظر رئيس الوزراء العراقي السابق لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي؟

وهل يرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متطرفا؟