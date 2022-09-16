الطفل ياسين العراقي.. جريمة اغتصابه وقتله في رأس العين السورية تهز الرأي العام

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أثارت جريمة اغتصاب الطفل ياسين ومن ثم قتله في مدينة رأس العين شمالي سوريا، والتي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية والقوات التركية، غضبا عارما. ذكر المرصد السوري أن المشتبه به، الذي تم قتله بعد الجريمة، هو عنصر في فصيل صقور الشمال الموالي لتركيا.