ما الفرق بين الجنازة الرسمية والمراسم الجنائزية التي تُقام لأفراد العائلة الملكية والشخصيات المهمة ؟

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ما الفرق بين الجنازة الرسمية والمراسم الجنائزية التي تُقام لأفراد العائلة الملكية والشخصيات المهمة ؟

قبل 12 دقيقة

لم تشهد لندن جنازة كجنازة الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من خمسين عاما .. فكانت آخر جنازة رسمية لرئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل في عام 1965

ربما تتذكرون جنازة زوج الملكة إليزابيث، دوق إدنبره التي كانت تضم أيضا مسيرة عسكرية - ولكنها لم تكن مع ذلك جنازة رسمية