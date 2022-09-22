الحجاب وشرطة الآداب ومهسا أميني جمر الشارع المشتعل في إيران

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الحجاب وشرطة الآداب ومهسا أميني جمر الشارع المشتعل في إيران

قبل ساعة واحدة

احتجاجات متواصلة شهدتها إيران على مدار الأيام الماضية على وفاة فتاة إيرانية أثناء احتجازها من طرف الشرطة لأنها خالفت قواعد ارتداء الحجاب .

وفاة مهسا أميني ابنة الثانية والعشرين عاما أشعلت الغضب بين قطاعات من الإيرانيين واستفزت الكثير من النساء اللواتي طالبن بإعادة النظر في القوانين التي تفرض الحجاب.

وبينما تقول السلطات الإيرانية أن وفاة أميني جاءت نتيجة سكتة قلبية، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة مهسا التي ذكرت تقارير أنها تعرضت للضرب خلال احتجازها.

ارتداء الحجاب في إيران أمر تفرضه القوانين وتراقبه شرطة الآداب لكن تلك المراقبة بحسب حقوقيين لا تخلو من التضييق. واحدة من هؤلاء هي الناشطة في مجال حقوق المرأة الإيرانية ليلى التي تحدثت لمنى أبو عمارة عن تجربتها مع شرطة الآداب.