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إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة to take a mortgage out؟
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إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة to take a mortgage out؟
قبل 37 دقيقة
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