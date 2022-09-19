بي بي سي إكسترا: ملكة بريطانيا لم تُولد في قصر ملكي، لماذا؟

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بي بي سي إكسترا: ملكة بريطانيا لم تُولد في قصر ملكي، لماذا؟

قبل 21 دقيقة

يعرفكم فريق برنامج بي بي سي إكسترا الإذاعي في هذا التقرير عن المنازل التي أقامت فيها الملكة إليزابيث الثانية خلال طفولتها قبل تولي والدها الحكم.

أعدت الفيديو ميس باقي.

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقات البودكاست ، الساوند كلاود ، أبل بودكاست وسبوتيفاي.

كما يمكنكم الاستماع إلى حلقات بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.