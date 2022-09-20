اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في مدينة ليستر البريطانية

قبل 16 دقيقة

يربط كثيرون بين التوتر الذي يهز العلاقة بين مسلمين والهندوس في مدينة "ليستر" مع تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند منذ تولي رئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي الحكم. أمنيا، أعلنت شرطة "ليستر" الحكم بالسجن لعشرة أشهر لشخص واعتقال 47 شخصا على خلفية أعمال العنف التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، على الرغم من دعوة رجال دين مسلمين وهندوس للتهدئة.