إبراهيم رئيسي وأردوغان..لماذا أثار رفعهما صورا في الأمم المتحدة الجدل؟
إبراهيم رئيسي وأردوغان..لماذا أثار رفعهما صورا في الأمم المتحدة الجدل؟
رفع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صورة قاسم سليماني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية باستبدالها بصورة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. وتلقى الرئيس التركي أردوغان انتقادا لاذعا من اليونان بعد رفعه صورة لطفلين سوريين واتهام اليونان بالتسبب بقتلهما.
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