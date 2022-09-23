قارب موت لبناني يودي بحياة عشرات الضحايا من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين قبالة السواحل السورية

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قارب موت لبناني يودي بحياة عشرات الضحايا من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين قبالة السواحل السورية

قبل 52 دقيقة

انتشلت السلطات السورية جثامين عشرات الأشخاص كانوا على متن مركب هجرة غرق قبالة ساحل طرطوس. وتتواصل جهود البحث عن مفقودين آخرين. المركب كان يحمل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

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