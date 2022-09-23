"كيف أكسر ذراعي؟" أكثر الأسئلة بحثا على غوغل في روسيا بعد إعلان التعبئة
"كيف أكسر ذراعي؟" أكثر الأسئلة بحثا على غوغل في روسيا بعد إعلان التعبئة
منذ أن أعلن الرئيس الروسي بوتين عن التعبئة الجزئية للقتال في أوكرانيا وعمت حالة من الخوف لدى قطاع من الروس الذين لا يرغبون بالخدمة في الجيش. ولجأ البعض للبحث عن أساليب للهروب من الخدمة العسكرية والمشاركة في الحرب بأوكرانيا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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