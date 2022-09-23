حسن أوريد: المغرب والجزائر يفتقدان الثقة بينهما

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حسن أوريد: المغرب والجزائر يفتقدان الثقة بينهما

قبل 20 دقيقة

يرى الدكتور حسن أوريد الكاتب والمفكر المغربي ضرورة تجاوز قضية الهوية إلى ما يسميه بالشخصية المغربية ليس في حدود بلاده فحسب بل أيضاً في نطاق الدول المغاربية ككل، مشيراً الى أنّ بلاده نجحت في تحقيق ذلك إلى حد ما

وأضاف الكاتب والمفكر المغربي أنّ الدولة المغربية تلكأت في السابق في التعامل مع القضية الأمازيغية إلى أن تمكّن العاهل المغربي الملك محمد السادس من الاعتراف بالأمازيغية كلغة و كثقافة، حيث جرى الاعتراف بها لغة رسمية الى جانب اللغة العربية "وإن لم يتم الارتقاء باللغة الأمازيغية كما ينبغي لأسباب متعددة" حسب تعبيره

وقال الدكتور أوريد إنّ عبارة أُفول الغرب التي استخدمها عنواناً لأحد كتبه لم تكن جديدة بل مصطلح مستخدم منذ الحرب العالمية الأولى وإنّ ما أراد قوله هو إنّ هناك خيانة للقيم الغربية من جانب الغرب نفسه .

وتساءل الكاتب والمفكر المغربي عن جدوى الإبقاء على حق الفيتو في مجلس الأمن مضيفاً أنّ الدول التي تمتلك حق الفيتو لم تحترم المسؤولية الاخلاقية لهذا الحق.

وفيما يتعلق بتوتر العلاقات بين بلاده والجزائر قال الكاتب والمفكر المغربي إنّ هناك حالة من عدم الثقة بين البلدين بغض النظر عن المشاكل بينهما التي قد تكون لأسباب موضوعية. وأضاف الدكتور حسن أوريد في هذا الصدد أنّ "قضية الصحراء قد تكون الشجرة التي تحجب الغابة" على حد تعبيره

فكيف يقيّم حسن أوريد بنية الدول في المنطقة العربية؟ وهل تؤدي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة إلى هبّات جديدة كالتي مرت بها منذ أكثر من عقد من الزمان؟

وكيف ينظر حسن أوريد لعلاقات بلاده مع إسرائيل" وماذا عن حق الشعب الفلسطيني؟