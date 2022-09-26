القبض على السائق المتهور على طريق السويس في مصر

قبل 50 دقيقة

تم تداول فيديو في مصر يوثق تهور سائق على طريق السويس، و قيادته سيارته برعونة، ما عرّض أمن المواطنين على الطريق لخطر كبير، تصدر اهتمام المغردين المصريين. فقد تباينت الآراء بين التأييد والانتقاد لدى تقييم الطريقة التي تعامل بها المواطنون والشرطة مع السائق المتهور.