دبلوماسي عراقي يتابع كرة القدم في جلسة للأمم المتحدة
دبلوماسي عراقي يتابع كرة القدم في جلسة للأمم المتحدة
انتقادات في العراق بسبب متابعة دبلوماسي عراقي مباراة كرة قدم أثناء جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع موضوع الصورة التي تمَّ تداولها لأحد موظفيها الدبلوماسيين، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة.
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