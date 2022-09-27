طائرات بدون طيار لدراسة المحاصيل الزراعية
طائرات بدون طيار لدراسة المحاصيل الزراعية
الجفاف المتكرر هو أحد مظاهر التغير المناخي.
يؤثر الجفاف على البيئات الطبيعية ويعرقل توفر المياه العذبة والغذاء والوقود.
كما يمنع توفر خدمات مثل تلقيح النباتات والسيطرة على الحشرات.
بالتالي يترك الجفاف أثراً كبيراً على خصوبة التربة ودورة العناصر الغذائية.
هذا المشروع يدرس التغير المناخي وتأثيره على القطاع الزراعي باستخدام طائرات دون طيار.
المزيد في تقرير أنيس القديحي.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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