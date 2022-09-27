أزمة الدولار والمزارع اللبناني
أزمة الدولار والمزارع اللبناني
يعاني صغار المزارعين في لبنان من مشاكل تتعلق بتكاليف الإنتاج.
إحدى تلك المشاكل هي الأسمدة التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي.
لحل هذه المشكلة، توفر شركة Garbaliser سماد عضوي يتم إنتاجه محلياً.
تستغرق عملية تصنيع السماد الطبيعي وقتاً طويلاً قد يصل إلى 6 أشهر ولكن تم إضافة عملية مساندة لتسريع التصنيع بهدف تسريعها.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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