الملكة إليزابيث الثانية والتكنولوجيا
الملكة إليزابيث الثانية والتكنولوجيا
على الرغم من حياة غارقة في التقاليد والبروتوكولات الملكية، حرصت الملكة إليزابيث الثانية على الدعوة إلى الابتكار، وروجت للتكنولوجيا طوال فترة حكمها.
من إرسال أول بريد إلكتروني إلى نشر التغريدات وصور انستجرام إلى الظهور بتقينة الهولوغرام.
نسيم رمضان يرصد في التقرير التالي بعض أبرز المعالم التقنية للملكة الراحلة.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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