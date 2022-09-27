الملكة إليزابيث الثانية والتكنولوجيا

قبل ساعة واحدة

على الرغم من حياة غارقة في التقاليد والبروتوكولات الملكية، حرصت الملكة إليزابيث الثانية على الدعوة إلى الابتكار، وروجت للتكنولوجيا طوال فترة حكمها.