بي بي سي إكسترا: هل تحسن كتمان الأسرار؟
بي بي سي إكسترا: هل تحسن كتمان الأسرار؟
كتمان الأسرار يستنزف الطاقة ويشتت الانتباه لثقل حملها، مما يؤثر سلبا على جودة النشاط الذهني ويقلل الشعور بالراحة والرضا حسب ما كشفته دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية مؤخرا.
وهناك من يضيق بأسراره فيشاركها أحدهم مثل كارولاين الشابة الثلاثينية التي أخفت سرها لأكثر من سبعة وعشرين عاما قبل أن تقرر الحديث إلى صديقتها الحميمة كما قالت لياسمين أبو خضرا.
أما شوكت فكتوم ولا يشارك أسراره حتى مع زوجته التي قال لياسمين أبو خضرا أنها لا تعرف أكثر من خمسين في المئة مما يجري في حياته.